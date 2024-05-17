SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Merih Demiral formayı giydi

Formanın yanında bir mektup da gönderen Fenerbahçe Kulübü, "Sevgili Merih Demiral. Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçe'nin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş bir Türk genci olarak attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Gönderdiğimiz çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun" ifadelerini kullandı.

Formayı giyen Merih ise sosyal medyadan fotoğrafını paylaşıp "Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim" notunu düştü.