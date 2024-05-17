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Giriş Tarihi: 17.5.2024 10:47

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Merih Demiral formayı giydi

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Merih Demiral formayı giydi

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de oynayan Merih Demiral, F.Bahçe'den ayrılış sürecine dair yaptığı açıklamalarda "Fenerbahçe içimde bir yara, hayallerim vardı" demişti. Sarı-Lacivertli kulüp, milli yıldıza forma gönderip bir jestte bulundu.

Formanın yanında bir mektup da gönderen Fenerbahçe Kulübü, "Sevgili Merih Demiral. Bazen sona ermiş gibi görünen hikâyeler hiç umulmadık anlarda yeniden hayat bulur. Fenerbahçe'nin çatısı altında kıymetli formamızı terletmiş bir Türk genci olarak attığın adımlarda sonsuz başarılar diliyoruz. Gönderdiğimiz çubuklu formamız Fenerbahçe sevgine ışık olsun" ifadelerini kullandı.

Formayı giyen Merih ise sosyal medyadan fotoğrafını paylaşıp "Beni çok mutlu eden bu değerli hediyenizi hayatım boyunca saklayacağım çok teşekkür ederim" notunu düştü.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Merih Demiral formayı giydi
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