SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Sofyan Amrabat bombası

Süper Lig'de kalan 2 haftada 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha oyuncu talebinin ardından gündeme yine aynı isim geldi. Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray, rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi.

Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince kolları sıvayan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Cimbom, sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı Faslı ön libero için yeniden düğmeye bastı.

Galatasaray, 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı. Daha önce sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Ambarat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı. (Akşam)