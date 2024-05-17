SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da Onuachu kalacak mı?

Trabzonspor'da bu sezon harika bir sezon geçiren Paul Onuachu'nun geleceği büyük merak konusu. 1 sezonluğuna kiralanan 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncudan kötü haber geldi. Bu sezon 14 gol atan yıldız futbolcu Trabzonspor'la ilgili kararını verdi. Bordo-Mavililer, Southampton'dan 1 yıl kiraladığı oyuncu için kulübü bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro talep ediyor. Nijeryalı golcünün kararını sezon biter bitmez vermesi bekleniyor.

Paul Onuachu'nun kulübü Southampton'la 2026 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 14 gol, 4 asistlik performansla oynayan Paul Onuachu maaşı ve menajerinin alacakları geç ödendiği için Bordo-Mavili takımda kalmaya sıcak bakmıyor. Süper Lig'de kalmaya sıcak bakan 29 yaşındaki forvetin hedefi İstanbul ekiplerinde forma giymek. (Fanatik)

