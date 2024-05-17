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Giriş Tarihi: 17.5.2024 16:47

Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır! Kadro açıklandı

AA
Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır! Kadro açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Fırtına'nın 22 kişilik maç kafilesi de belli oldu.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanın diğer bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Trabzonspor'un 22 kişilik maç kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan.

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Trabzonspor, Başakşehir maçına hazır! Kadro açıklandı
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