Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gedson Fernandes, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü
Giriş Tarihi: 18.5.2024 21:31

Gedson Fernandes, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü

Gedson Fernandes, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Hatayspor karşısında gördüğü sarı kart sonrası sezonun son haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, karşılaşmanın 90+8. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Gedson Fernandes, Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Portekizli oyuncu bu sezon, İstanbulspor, RAMS Başakşehir, Sivasspor, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Alanyaspor ve Antalyaspor ile oynanan iki maçta da sarı kart görmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gedson Fernandes, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA