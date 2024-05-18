İnfantıno hayran kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 74'üncüsü düzenlenen FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. 'Dersimiz Futbol'
projesi hakkında bilgi alan İsviçreli futbol adamı, 1 milyon hedefiyle çıkılan ve 16 pilot ilde 6 ay gibi kısa bir sürede 500 bin öğrenciye ulaşılan çalışma hakkında, "Çok önemli ve güzel bir proje. FIFA olarak bu çalışmaya destek verdiğimiz için çok memnunuz"
şeklinde konuştu.
FİLİSTİN VURGUSU
Bu arada Filistin Futbol Federasyonu'nun, İsrail'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirdiklerini söyleyen İnfantino, "FIFA, statü ve düzenlemelerinin doğru şekilde uygulandığından emin olmak için bağımsız bir hukuk uzmanını görevlendirecek. Durumun aciliyeti nedeniyle uygun olan kararları almak üzere FIFA Konseyi, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü toplanacak"
dedi.