İnfantıno hayran kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 74'üncüsü düzenlenen FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi.projesi hakkında bilgi alan İsviçreli futbol adamı, 1 milyon hedefiyle çıkılan ve 16 pilot ilde 6 ay gibi kısa bir sürede 500 bin öğrenciye ulaşılan çalışma hakkında, "şeklinde konuştu.Bu arada Filistin Futbol Federasyonu'nun, İsrail'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirdiklerini söyleyen İnfantino,dedi.