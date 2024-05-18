Sivas, İstanbul’da üçledi

Süper Lig'de 37. haftanın açılış mücadelesinde Sivasspor, İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor'un gollerini. Ev sahibi takımın tek sayısı iseİstanbul ekibinde Duhaney 86'da çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.3 haftadır yenilen Antalyaspor, dün sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek hasretini bitirdi. Mücadelenin 30. dakikasında Mendoza'nın kendi kalesine golüyle öne geçen Sergen Yalçın'ın ekibine 65'te Aimbetov yanıt verdi: 1-1.Adana Demir bu sezon deplasmanda 8. yenilgisini yaşadı (10B/1G).