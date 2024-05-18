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Giriş Tarihi: 18.5.2024

Sivas, İstanbul’da üçledi

Sivas, İstanbul’da üçledi
TRENDYOL Süper Lig'de 37. haftanın açılış mücadelesinde Sivasspor, İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor'un gollerini 17. dakikada Charisis, 43'te Turg'unboyev ve 54'te Koita kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 81. dakikada Vefa Temel'den geldi. İstanbul ekibinde Duhaney 86'da çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

ANTALYA SONUNDA GÜLDÜ
LIGDE 3 haftadır yenilen Antalyaspor, dün sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek hasretini bitirdi. Mücadelenin 30. dakikasında Mendoza'nın kendi kalesine golüyle öne geçen Sergen Yalçın'ın ekibine 65'te Aimbetov yanıt verdi: 1-1. 74'te Mert Yılmaz, kırmızı-beyazlılara 3 puanı getirdi. Adana Demir bu sezon deplasmanda 8. yenilgisini yaşadı (10B/1G).
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Sivas, İstanbul’da üçledi
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