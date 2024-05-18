Sivas, İstanbul’da üçledi

TRENDYOL
Süper Lig'de 37. haftanın açılış mücadelesinde Sivasspor, İstanbulspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor'un gollerini 17. dakikada Charisis, 43'te Turg'unboyev ve 54'te Koita kaydetti
. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 81. dakikada Vefa Temel'den geldi.
İstanbul ekibinde Duhaney 86'da çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.
ANTALYA SONUNDA GÜLDÜ
LIGDE
3 haftadır yenilen Antalyaspor, dün sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek hasretini bitirdi. Mücadelenin 30. dakikasında Mendoza'nın kendi kalesine golüyle öne geçen Sergen Yalçın'ın ekibine 65'te Aimbetov yanıt verdi: 1-1. 74'te Mert Yılmaz, kırmızı-beyazlılara 3 puanı getirdi.
Adana Demir bu sezon deplasmanda 8. yenilgisini yaşadı (10B/1G).