SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Samandıra’da derbi barışı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de tüm gözler bu maça çevirilmiş durumda. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de önemli bir gelişme yaşandı. Son dönemde teknik direktör İsmail Kartal ile sorunlar yaşayan ve aralarında soğuk rüzgarlar esen Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in idmanda deneyimli hoca ile bir araya gelip toplantı gerçekleştirdiği belirlendi.

GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER

Tecrübeli futbolcuların yapılan toplantı sonrası takım arkadaşlarına bu maçın önemini anlattığı ve kazanıp şampiyonluk şanslarını son haftaya taşımaları gerektiklerini söyledikleri belirtildi. Takımdaki diğer futbolcuların da bu toplantı sonrasında Galatasaray derbisi için galibiyet sözü verdikleri ve zafere konsantre oldukları belirtildi. (Takvim)