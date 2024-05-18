SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: G.Saray’a sürpriz 10 numara: Yeison Guzman

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Juan David Alvis'in iddiasına göre; 10 numaraya takviye yapmayı planlayan Cimbom'un Deportes Tolima'da yakalayan ve Kolombiya Ligi'nin en değerli oyuncularından biri olarak gösterilen 26 yaşındaki Yeison Guzman'ı istediğini yazdı.

YÜKSELİŞTE BİR YILDIZ

Guzman'a ayrıca Boca Juniors, Milan, Atletico Madrid ve Arsenal'in de ilgi gösterdiği öne sürüldü. Guzman'ın kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam ediyor. Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 1.70 boyundaki Kolombiyalı, bu sezon 13 maçta 8 gol, 3 asist üretti. Yeison Guzman'a güncel verilere göre; 3 milyon Euro biçiliyor. Ancak; oyuncu için yeni bir bonservis belirleneceği belirtiliyor. Aslan sezon başından bu yana Guzman'ın maçlarını takip ettiği öğrenildi. (Takvim)