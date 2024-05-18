SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan Savic bombası!

2015'ten bu yana Atletico Madrid forması giyen Savic, artık farklı bir maceraya yelken açmak istiyor. 1 yıl kontratı kalan Karadağlı stopere, ayrılık konusunda İspanyol kulübünün kolaylık sağlayacağı belirtiliyor. 2015'te 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atletico Madrid'e transfer olan Stefan Savic, İspanyol kulübünde geçirdiği oldukça başarılı sürecin ardından vedaya hazır.

Fabrizio Romano, Savic'in Haziran 2025'te bitecek sözleşmesine rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Romano, Karadağlı oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına bu yaz ayrılmaya hazır olduğunu belirtti. Stefan Savic, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Manchester City ve Fiorentina kariyerlerinin ardından 2015'te Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Savic, bu sezon 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 32 resmi karşılaşmada forma giydi. (Milliyet)

