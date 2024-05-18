Süper Lig’de cumartesi ateşi

Süper Lig'de kıyasıya üçüncülük yarışı devam ederken bu sıra için iddialı olan iki takım karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadelede Başakşehir, Trabzonspor'u konuk edecek. 61 puanlı bordo-mavililer, 58 puanlı rakibi ile sezonun ilk yarısında oynadığı karşılaşmada 1-1 ile sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bugün, İstanbul'daki mücadeleyi kazanan takım ikili averajı da eline geçirmiş olacak.
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. sıra için Başakşehir'in kaybetmesini bekleyen Beşiktaş ise evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Kartal 2-1 ile gülerken, siyah-beyazlılar, ligdeki son iki iç saha maçından da galibiyetle ayrılmayı bildi.
19.00'da başlayacak müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. 37 puanla küme düşme korkusunu iliklerine kadar hisseden Akdeniz ekibi, bir yandan puan ararken kulağı da diğer maçlarda olacak.
Düşme hattı alev alev
KÜME düşme hattında büyük yarış bu hafta da kritik maçlarla devam edecek. 38 puanlı 16. Gaziantep FK, 37 puanlı 17. Fatih Karagümrük'ü evinde konuk edecek. Günün bir diğer dikkat çekici müsabakasında ise Kayserispor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak.
39 puanda kalarak 15. sıraya gerileyen Ankaragücü'nün evinde 36 puanlı 19. sıradaki Pendikspor ile oynayacağı karşılaşma da İstanbul ekibinin bu haftaki elde edilecek skorlara göre küme düşmesi sonucunu ortaya çıkarabilir. Zor günler geçiren Hatayspor, Beşiktaş deplasmanından ise puan ya da puanlar almak zorunda.