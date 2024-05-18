Süper Lig’de cumartesi ateşi

Süper Lig'de kıyasıya üçüncülük yarışı devam ederken bu sıra için iddialı olan iki takım karşı karşıya geliyor.. sıra için Başakşehir'in kaybetmesini bekleyen Beşiktaş ise evinde Hatayspor'u konuk ediyor.19.00'da başlayacak müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. 37 puanla küme düşme korkusunu iliklerine kadar hisseden Akdeniz ekibi, bir yandan puan ararken kulağı da diğer maçlarda olacak.KÜME düşme hattında büyük yarış bu hafta da kritik maçlarla devam edecek.39 puanda kalarak 15. sıraya gerileyen Ankaragücü'nün evinde 36 puanlı 19. sıradaki Pendikspor ile oynayacağı karşılaşma da İstanbul ekibinin bu haftaki elde edilecek skorlara göre küme düşmesi sonucunu ortaya çıkarabilir. Zor günler geçiren Hatayspor, Beşiktaş deplasmanından ise puan ya da puanlar almak zorunda.