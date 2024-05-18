Yapay zekaya sorsalar başka bir isim verirdi

SORU: MHK, maçın hakemini yapay zekaya bırakmadı ve Arda Kardeşler'i atadı... Sizce doğru bir tercih mi?
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Türkiye'nin şu anda bir numaralı hakemi Halil Umut Meler, Trabzon-F.Bahçe maçındaki olaylar nedeniyle karşılaşmayı tatil etmemişti.
O yüzden atanmamasını doğru buluyorum.
En doğru isim Arda Kardeşler.
BÜLENT TİMURLENK:
Federasyonun ne yapay zekasını ne de manuel zekasını anlayabilmem mümkün değil. İlk yarıdaki derbiyi yöneten Arda Kardeşler...
Galatasaray'ın son iç saha maçı olan Sivas karşılaşmasını yöneten Arda Kardeşler…
Son sezon finalini yöneten yine
Arda Kardeşler. Kardeşler bence
hiçbir zaman derbi yönetecek
bir seviyede olmadı. Yapay zekaya
sorsalar bence başka bir isim
verirdi ama… Neyse hakem
şansı yanında olsun.
İSKENDER GÜNEN:
Arda Kardeşler ya da başka bir ismin olması önemli değil. VAR'da kimin olacağı önemli.
Çünkü artık işin kolayına kaçılıyor ve maçları VAR yönetiyor.
ALİ GÜLTİKEN:
Hakem konusu böyle belirleyiciliği olan maçlarda her zaman öne çıkacaktır.
Burada ismin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Arda Kardeşler elbette hak ettiği kriterlerle derbiye atanmıştır ama başka biri de olsaydı aynı tartışmalar oluşacaktı.
G.SARAY'DAN TEPKİ
F.bahçe
derbisi için Arda Kardeşler'in atanmasına G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten tepki geldi. Bu atamayı, "Hayretle izledik" yorumu ile karşılayan Öztürk şöyle devam etti: "Sezonun ilk yarısında oynadığımız Fenerbahçe derbisinde İcardi'ye yapılan tanımsız müdahaleyi es geçen,
6-1 kazandığımız Sivasspor maçında 1 penaltımızı, 1 bariz golümüzü ve rakibe gösterilmesi gereken kırmızı kartı es geçen Arda Kardeşler ataması konusunda hangi kriterlerin baz alındığını anlayamıyoruz."
ARDA KARDEŞLER'İN KARİYERİ
Kariyerinde 247 maçta düdük çalan Kardeşler'in yönettiği karşılaşmalarda 128'ini ev sahibi ekip kazanırken, 66'sını deplasman temsilcisi galip bitirdi. 53 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. 931 sarı, 52 kırmızı karta başvurdu.
Galatasaray'ın 20 müsabakasındı yönetirken sarı-kırmızılılar 11'inde güldü, 3'ünü berabere bitirdi. 6'sını yenilgiyle kapattı.
Fenerbahçe'nin 19 sınavına atanırken, sarı-lacivertliler; 11 galibiyet-2 beraberlik- 6 yenilgiyle ayrıldı.