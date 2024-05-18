Yapay zekaya sorsalar başka bir isim verirdi

Türkiye'nin şu anda bir numaralı hakemi Halil Umut Meler,O yüzden atanmamasını doğru buluyorum.En doğru isim Arda Kardeşler.Federasyonun ne yapay zekasını ne de manuel zekasını anlayabilmem mümkün değil. İlk yarıdaki derbiyi yöneten Arda Kardeşler...Son sezon finalini yöneten yineArda Kardeşler. Kardeşler bencehiçbir zaman derbi yönetecekbir seviyede olmadı. Yapay zekayasorsalar bence başka bir isimverirdi ama… Neyse hakemşansı yanında olsun.Arda Kardeşler ya da başka bir ismin olması önemli değil.Çünkü artık işin kolayına kaçılıyor ve maçları VAR yönetiyor.Hakem konusu böyle belirleyiciliği olan maçlarda her zaman öne çıkacaktır.Burada ismin çok önemli olduğunu düşünmüyorum.derbisi için Arda Kardeşler'in atanmasına G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten tepki geldi. Bu atamayı, "Hayretle izledik" yorumu ile karşılayan Öztürk şöyle devam etti: "6-1 kazandığımız Sivasspor maçında 1 penaltımızı, 1 bariz golümüzü ve rakibe gösterilmesi gereken kırmızı kartı es geçen Arda Kardeşler ataması konusunda hangi kriterlerin baz alındığını anlayamıyoruz."Kariyerinde 247 maçta düdük çalan Kardeşler'in yönettiği karşılaşmalarda 128'ini ev sahibi ekip kazanırken, 66'sını deplasman temsilcisi galip bitirdi. 53 müsabaka eşitlikle sonuçlandı. 931 sarı, 52 kırmızı karta başvurdu.Galatasaray'ın 20 müsabakasındı yönetirken sarı-kırmızılılar 11'inde güldü, 3'ünü berabere bitirdi. 6'sını yenilgiyle kapattı.Fenerbahçe'nin 19 sınavına atanırken, sarı-lacivertliler; 11 galibiyet-2 beraberlik- 6 yenilgiyle ayrıldı.