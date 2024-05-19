Ali Koç’tan Dursun Özbek’e cevap: İstiyorsa yarın çıkalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Dursun Özbek'in açıklamasına karşın; "Biz iki senedir televizyonlarda duelloya çağırıyoruz. İnsanlar iki kişinin de gerçek kimliğini görsün. Bugün artık geç oldu. Bu ne ucuz kabadayılık. Hafta içinde istediği kanalda buna Galatasaray TV'de dahil çıkalım. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın başkanın cesaretlenmesine sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. Önümüzdeki 5 gece bizi çağırsın ekrana çıkmaya hazırız." dedi.

Fenerbahçe Başkanı açıklamasının devamında; "Normal şartlarda Konyaspor'un kazanması olası bir durum fakat Türkiye Ligi'nde şartlar normal değil. Allah bilir kimi atayacaklar, ne kurgular yapacaklar. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını aldık ama sistemi yenemedik." dedi.

Sistem eleştirisi yapan Koç; "Ne yaptı bugün arkadaşlar? Hele bir tanesi var, ben sık sık gündeme getiriyorum. Onun da gerçek yüzünün ortaya çıkmasına az kaldı. 'Böyle olmamalı' dedi, benim oyuncularıma 15 dakika nasıl ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Küçük bir itiş kakış sonrası düelloya çağırıyor. Artık çağırdı, bu düelloyu yapmak zorunda. Kaçmak yok. Er meydanına bekliyoruz." sözlerini sarfetti.