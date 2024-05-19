Kartal’ın zor tercihi!

F.Bahçe'de gözler İsmail Kartal'ın forvetteki tercihinde olacak. Stoperde Çağlar'ın yanında Oosterwolde'yi kullanmaya hazırlanan 62 yaşındaki çalıştırıcı, Djiku'ya da Fred ile orta sahada görev verecek. Szymanski-Mert Hakan ve Tadic ile forvet arkasını şekillendirecek olan Kartal'ın netleştiremediği yer ise Batshuayi-Dzeko arasındaki durum. Bir yanda son haftalarda çıkışa geçen Batshuayi bir yanda ise bu sezon 20 golle krallık yarışındaki Dzeko. Son idmanda Belçikalı forveti as takımda kullanan Kartal için Batshuayi bir adım önde.Sarı-lacivertli ekipte 3. dönemini geçirenEskişehir, Ankaragücü, Ç.Rize ve Konya ile G.Saray'a 6 kez rakip olan 62 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda iseF.Bahçe'de son yapılan idmanda sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, derbinin kadrosundan çıkarıldı. İrfan Can'ın da yokluğunda sağ kanat için tek alternatif olan yetenekli futbolcu teknik heyeti zora soktu. İsmail Kartal, sağ kanatta Szymanski'ye görev verecek.