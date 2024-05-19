Premier Lig’de şampiyon Manchester City!

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2 ve 18'inci dakikalarda Foden ile 59'uncu dakikada Rodri'nin golleriyle 3-1 kazandı. Guardiola ve öğrencileri bu sonuçla üst üste 4, toplamda 10'uncu şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan Manchester City, Premier lig tarihinde 4 sezon üst üste şampiyon olan ilk takım ünvanını da kazandı.