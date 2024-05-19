Rams Park’ta 2 bin 400 Kanarya destek olacak

Fenerbahçe taraftarı, bugün oynanacak kritik karşılaşma için çıkan biletleri kısa sürede tüketti.F.Bahçe cephesi, G.Saray'ı yenerek şampiyonluk umutlarını devam ettirmek isterken yönetim de özellikle seçimi düşünerek oyuncuları motive etti.İsmail Kartal, F.Bahçe'nin başında G.Saray'a karşı son 3 lig maçında da gol şansı vermedi, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.G.Saray'a karşı son 3 lig maçında F.Bahçe gol bulamadı.Süper Lig'de oynanan 133 maçta Kanarya 52, Aslan ise 37 defa güldü. 44 maç berabere bitti.İki takım arasında 399 mücadele geride kalırken 17 Ocak 1909'da başlayan rekabette F.Bahçe 148, G.Saray ise 128 galibiyet aldı.Bu sezon ligin en çok ve en isabetli şut çeken iki takımı karşı karşıya geliyor. G.Saray 709 şutta 246 isabet sağlarken F.Bahçe ise 631 şutta 253 kez kaleyi buldu.