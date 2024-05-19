SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor, Eyüpspor yolcusu

Devre arasında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e kiralık olarak katılan ve siyah kırmızılı ekipte yeniden kendini bulmaya başlayan Emre Mor için son haftalarda işler yerinde gitmiyordu. Son maçlarda kadroya dahi alınmayan milli oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek. Kanarya kadrosuna düşünmediği yıldız isim, yeni bir maceraya yelken açıyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un Emre Mor için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı öğrenildi. Öte yandan önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, Emre Mor'un ayrılmasına izin vermesi bekleniyor. Emre Mor, devre arasında katıldığı Fatih Karagümrük'te 13 maçta 841 dakika süre bulabildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 1 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi. Öte yandan Fatih Karagümrük, alınan sonuçlar neticesinde Süper Lig'e veda 2. takım olmuştu. (Akşam)