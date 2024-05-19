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Giriş Tarihi: 19.5.2024 18:20

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor, Eyüpspor yolcusu

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor, Eyüpspor yolcusu

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Emre Mor ile yolların ayrılmasına karar verildi. Sarı-lacivertlilere veda edecek 26 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. Emre Mor'un Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Devre arasında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e kiralık olarak katılan ve siyah kırmızılı ekipte yeniden kendini bulmaya başlayan Emre Mor için son haftalarda işler yerinde gitmiyordu. Son maçlarda kadroya dahi alınmayan milli oyuncu, sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek. Kanarya kadrosuna düşünmediği yıldız isim, yeni bir maceraya yelken açıyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un Emre Mor için Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacağı öğrenildi. Öte yandan önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin, Emre Mor'un ayrılmasına izin vermesi bekleniyor. Emre Mor, devre arasında katıldığı Fatih Karagümrük'te 13 maçta 841 dakika süre bulabildi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 1 gol ve 2 asist üretme başarısı gösterdi. Öte yandan Fatih Karagümrük, alınan sonuçlar neticesinde Süper Lig'e veda 2. takım olmuştu. (Akşam)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Emre Mor, Eyüpspor yolcusu
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