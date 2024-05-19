SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Mario Hermoso savaşı

Bu sezon 43 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sunan İspanyol yıldız, 3692 dakika sahada kaldı. Kariyerinde Real Madrid alt yapısı ve Espanyol'da da oynayan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro. 5 senedir oynadığı takımıyla henüz anlaşamyan 28 yaşındaki stoperin ayrılma olasılığı günden güne artıyor.

Bunu fırsat bilen Galatasaray ile Fenerbahçe de kendisini ikna edebilmek adına çalışmalar yürütüyor. Ancak dünya devleri de Hermoso için devrede. Zorlu sürecin nasıl sona ereceği merak ediliyor. (Fotomaç)



