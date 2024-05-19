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Giriş Tarihi: 19.5.2024 18:41

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mario Hermoso savaşı

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Mario Hermoso savaşı

Galatasaray ile Fenerbahçe 2019'dan bu yana Atletico Madrid forması giyen Mario Hermoso'yu listesine aldı.

Bu sezon 43 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sunan İspanyol yıldız, 3692 dakika sahada kaldı. Kariyerinde Real Madrid alt yapısı ve Espanyol'da da oynayan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro. 5 senedir oynadığı takımıyla henüz anlaşamyan 28 yaşındaki stoperin ayrılma olasılığı günden güne artıyor.

Bunu fırsat bilen Galatasaray ile Fenerbahçe de kendisini ikna edebilmek adına çalışmalar yürütüyor. Ancak dünya devleri de Hermoso için devrede. Zorlu sürecin nasıl sona ereceği merak ediliyor. (Fotomaç)


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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mario Hermoso savaşı
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