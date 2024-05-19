SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gözdesi Savic, Trabzon’a

Atletico Madrid'in tecrübeli stoperi Stefan Savic ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği iddia edildi. AS'ın haberine göre; Süper Lig takımlarının gözü Savic'te olmaya devam ediyor. Atletico Madrid ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Karadağlı savunma oyuncusunun kırmızı beyazlı takımda gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsiz.

La Liga kulübü, gelecek sezon bedelsiz olarak ayrılma ihtimali bulunan 33 yaşındaki futbolcuyu bu yaz elden çıkararak gelir elde etmek istiyor. Haber detayında, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgi gösterdiği Savic'in transferine daha çok odaklanmış takımın ise Trabzonspor olduğu ileri sürüldü.

Bordo-Mavililer'de teknik heyetin Rayyan Baniya'nın yanı sıra sezon başında Udinese'den kiralanan Filip Benkovic'in performansınden memnun olmadığı ileri sürüldü ve "Trabzonspor'un Joaquin Fernandez ile birlikte savunmayı yönetebilecek sağlam bir stopere ihtiyacı var" yorumu yapıldı. Haberde, Karadeniz kulübünün yetkililerin Savic ile temas kurduğu ve yıldız futbolcunun menajeriyle pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Zarko Pelicic'in, Aletico Madrid yönetim kuruluyla Savic'in serbest bırakılması için görüşmelerde bulunduğu da belirtildi. Atletico'nun ayrılmasına izin vermesi halinde, oyuncunun gelecek sezonki maaşından vazgeçmeye hazır olduğu vurgulandı. Stefan Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 32 resmi maçta görev aldı. (Akşam)