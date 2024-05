Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan: Biz her şeye hazırlıklıyız

Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı final müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeşil-Siyahlılar, Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınma ile başladı. İdman, taktik ve istasyon çalışmalarla devam etti. Teknik adam Demirbakan, Marmara derbisinde alınan galibiyete ilişkin olarak, "Her maçın senaryosu ayrı. Kocalispor ile yıllardan beri rekabet var. Bu ezeli ve tatlı bir rekabet zaten bu kulüple olmazsa futbol olmaz. Geçtiğimiz gün oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi gibi bu takımlar futbolu yaşatıyor. O günkü şartlarla şimdi oynayacağımız final maçının şartları aynı olmayacak. Biz senaryoyu ona göre yazacağız" dedi.



"BİZ HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ"

Sakaryaspor'un play-off finalinde muhtemel rakiplerine ilişkin konuşan Demirbakan, "Bodrumspor ve Çorumspor'a saygım var. İkisi de hemen hemen eşit, denk kadrolar. Birinde olan diğerinde yok. Maç günü tabi onlarında senaryosu değişecek oynadıkları maçın haricinde oyun anlayışı olabilir. Biz her şeye hazırlıklıyız tedbir bizden takdir Allah'tan" diye konuştu.