SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Razvan Lucescu açıkladı! Teklif aldı mı?

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Razvan Lucescu idi. Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon PAOK ile şampiyonluğa ulaşan Razvan, Beşiktaş iddialarına yanıt verdi. Rumen basınından Digi Sport'a konuşan Razvan Lucescu, Beşiktaş sorusuna, "Bilmiyorum. Kontratım var. Dolayısıyla şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Beni almak isteyenin başkanla konuşması gerekiyor" cevabını verdi.

SERBEST KALMA BEDELİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Razvan Lucescu, PAOK ile sözleşmesindeki serbest kalma bedeline değindi. Şubat ayında PAOK ile yeni sözleşme imzaladığını aktaran Razvan, serbest kalma bedelinin 7 milyon euro olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı. 55 yaşındaki teknik adam, serbest kalma bedelinin Avrupa kulüpleri için 2, diğer kıta kulüpleri için 4 milyon euro olduğunu söyledi. 3 yıldır PAOK'u çalıştıran Razvan Lucescu, Yunanistan ekibiyle 2 lig, 2 de Yunanistan Kupası zaferi kazandı.

