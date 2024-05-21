Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Di Maria'yı Jose Mourinho getirecek!
Giriş Tarihi: 21.5.2024 11:04 Son Güncelleme: 21.5.2024 11:17

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Di Maria'yı Jose Mourinho getirecek!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Di Maria’yı Jose Mourinho getirecek!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için kollar sıvanırken transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekiz basınından yıldız futbolcu Angel Di Maria için flaş Beşiktaş iddiası geldi.

O Jogo'da yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek yıldız oyuncu Angel Di Maria transferinde fark yaratacak.

Haberin detaylarında Di Maria'nin, Real Madrid'de teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın başına geçmesiyle Arjantinli yıldızın transferi için öne çıkabilecekleri düşünüldüğü söylendi. Ayrıca 36 yaşındaki Arjantinli için Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinden ve MLS'ten takipçileri olduğu ve Benfica'nın da sözleşme uzatmak için çaba sarf ettiği söylendi.

Bu sezon Benfica formasıyla 48 resmi karşılaşmaya çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, 15 de asist yaparak toplamda 32 gole direkt olarak katkı sağlamış oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Di Maria'yı Jose Mourinho getirecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA