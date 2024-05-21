Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’a her yer Kadıköy

Bu sezon tek yenilgisini sahasında Trabzonspor'dan alan, G.Saray, Samsun ve Alanya'ya bir puan kaptıran F.Bahçe, deplasman karnesiyle alkış aldı. Uzatmalarla birlikte 81 dakika 10 kişi oynadığı derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunu dış sahada yenilgisiz tamamladı. Kanarya; Adana Demir, Sivas ve Konya karşılaşmalarından beraberlikle ayrılırken 16 maçı kazandı. F.Bahçe böylece lig tarihinde ilk kez deplasman yenilgisi yaşamazken Avrupa'da da en uzun seriye imzasını attı.



12 MAÇTA GOL YEMEDİ



19'da 19'la yenilgi yüzü görmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, maç sayısı fazlalığıyla zirvede yer aldı. Almanya'da namağlup şampiyon olan Bayer Leverkusen (17/17) ve Fransız devi Paris Saint-Germain (17/17) Kanarya'yı takip etti. F.Bahçe ayrıca dış sahada 12 maçta kalesini gole kapattı. Böylece lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı. Daha önce 1969-70, 1967-68, 1963-64 ve 1960- 61 sezonlarında bunu başarmıştı. Deplasmanda 40 gol bulurken, 11 gol yedi.



'HAKİM'İYETİ BİTIREN ADAM!



Avrupa'dan önemli teklifler alan ve sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılması beklenen Ferdi Kadıoğlu, derbide mükemmel savunmasıyla alkışları topladı. Hakim Ziyech'e nefes aldırmayan milli yıldız, 9 ikili mücadeleden 6'sını kazandı. 9 top kaybı ile sahanın en az top kaybı yapan ismi oldu. Yüzde 83 isabetli pas yüzdesi ile oynadı.