SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kiralık kahraman Çağlar

Son 2 maçta attığı golle Fenerbahçe'ye hücum anlamında da büyük güç katan Çağlar Söyüncü'nün performansı İspanya'da da gündem oldu. Diego Lugano'dan sonra Galatasaray'a ilk gol atan stoper olan milli stoper için övgü dolu sözler kullanıldı.

Marca, Dario As, ole, Eobservador gibi sitelerde Çağlar geniş yer buldu. Söyüncü için "Derbide zaferi getiren kiralık kahraman" şeklinde başlık atıldı. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan futbolcunun, önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalma ihtimali de kuvvete bindi.

Marca, Çağlar'ın tapusuyla transfer olabileceğini duyurdu. Sarı-Lacivertliler, 6 aylık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödeme yapmıştı. Bonservisi için konuşulan ücret ise 15-20 milyon euro seviyelerinde.