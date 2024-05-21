SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray, Altay Bayındır için devreye girdi

Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, yedek kaleci arayışlarına başladı. Günay Güvenç'in kadroda yer aldığı Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın çok uzun bir sürede fazla maçla oynanacak olmasından dolayı kadrosunu geniş tutmak amacında.

Takvim'in haberine göre; bunun için de eski Fenerbahçeli Altay Bayındır gündeme alındı. Milli file bekçisi için İngiliz basınında da şubat ayından itibaren takımdan ayrılabileceği yönünde haberler çıkmaya başladı.

Sezon başında 5 milyon euroya transfer olan yıldız kalecinin Türkiye'ye dönme ihimalini fırsat bilen yönetim görüşmelere başladı.Eğer bonserviste anlaşılırsa Altay Florya'ya getirilecek.