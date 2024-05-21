SON DAKİKA HABERLERİ: Şenol Güneş’e flaş teklif! İmzayı atacak...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve siyah-beyazlıların yeni teknik direktör adayları arasında yer alan Şenol Güneş'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yardımcı antrenörleriyle birlikte bugün bir buluşma gerçekleştiren Şenol Güneş'e teklif geldiği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Şenol Güneş'e Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan teklif olduğu kaydedildi. Şenol Güneş'in bu hafta Güney Koreli idarecilerle görüşeceği aktarıldı.

Şartlarda anlaşma sağlanması halinde Şenol Güneş'in Güney Kore Milli Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FC Seoul'de görev almıştı.