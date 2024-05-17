125 bin TL’ye derbi bileti!

G.Saray ile F.Bahçe arasındaki derbi için çıkan biletler 4 saniyede tükendi. Stadın büyük bölümünü kombine biletli seyircilerine ayıran ve az sayıdaki bileti satışa çıkaran sarı-kırmızılı kulüp bin 300 ile 30 bin TL arasında fiyatlarla biletleri kısa süre içinde tüketti.Yönetim, maç günü gelirlerinde ise bir rekor bekliyor.Yönetim, GS Store'da tarihi satış ile kasayı doldurmanın hedefinde.G.Saray taraftarı ise tribünlerde görsel bir şölen yapacak. Sarı-kırmızılı futbolseverler yapılacak koreografi için yoğun bir hazırlık dönemi içine girerken, binlerce kişinin yapım aşamasında görev aldığı öğrenildi.