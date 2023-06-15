Aslan Zapata için masada

İsmi Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun kulübü Atalanta, 5 milyon Euro istiyor. Duvan Zapata ise kontratın üç yıllık olması konusunda ısrarcı
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, 3 kulvarda birden mücadele edecek kadro için çalışmalarını sürdürüyor. En az iki forvettakviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında geçen yıl kiralık olarak takımda forma giyen Mauro İcardi bulunuyor. Arjantinli yıldızın 14-15milyon Euro civarındakibonservisini PSG'denalabilmek için sponsorarayışında olan yönetim, diğer yandan Lyon'dan ayrılanDembele'yi ikna etmeye çalışıyor. Ancak bu oyuncu, boşta olduğu için talipleri de bir hayli fazla.
HEDEF SEZON AÇILIŞINA YETİŞTİRMEK
Golcü takviyesini 27 Haziran'dakisezon açılışınayetiştirmek isteyen Galatasarayyönetimi bu nedenle geçenyaz olduğu gibirotasını İtalya'yakırdı.Serie A kökenlitransferlerle(Mertens, Oliveira, Torreira)şampiyon olan sarı-kırmızılılar, DuvanZapata için Atalanta'ya ilk teklifiniyaptı. Kulüp 5 milyon Euro'nunüstünde bir bonservis talep ederken,32 yaşındaki Kolombiyalı forvet, 3yıllık sözleşme istedi. Rakamları düşürmekiçin taraflar arasındaki sıkıpazarlık sürüyor.
ONUR KONUĞU LİG KUPASI
G.Saray'ın şampiyonluk kupası Divan Kurulu'nda sergilendi. Üyeler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
DİVAN'DA SINIRLER GERİLDİ
G.SARAY'IN Haziran ayı Divan Kurulu toplantısı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, açılış konuşmasında "Şimdi sırada kurucumuzAli Sami Yen'in koyduğuhedef; yani Türk olmayantakımları yenmek var" dedi. Tek gerginlik, üyelerden Fırat Develioğlu'nun kürsüye çıkıp yaptığı konuşmada yaşandı. Geçen sene Galatasaray'ı dava ederek seçimi iptal ettiren Develioğlu, "G.Saray'ı kendi haline bıraksaydım, bu kupa burada olmazdı. Herkes benimle barıştı, yönetim bana dargın ki Kemerburgaz açılışına davet etmedi. Bugün olsa yine yaparım" sözleriyle tepki aldı. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Develioğlu'na, "G.Saray'ın seçiminin mahkeme kararıyla engellenmesi kabul edilemezdir!" yanıtını verdi