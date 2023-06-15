Aslan Zapata için masada

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, 3 kulvarda birden mücadele edecek kadro için çalışmalarını sürdürüyor.sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında geçen yıl kiralık olarak takımda forma giyen Mauro İcardi bulunuyor.diğer yandanAncak bu oyuncu, boşta olduğu için talipleri de bir hayli fazla.Golcü takviyesiniyetiştirmek isteyen Galatasarayyönetimi bu nedenle geçenyaz olduğu gibirotasını İtalya'yakırdı.sarı-kırmızılılar, DuvanZapata için Atalanta'ya ilk teklifiniyaptı. Kulüp 5 milyon Euro'nunüstünde bir bonservis talep ederken,32 yaşındaki Kolombiyalı forvet, 3yıllık sözleşme istedi.G.Saray'ın şampiyonluk kupası Divan Kurulu'nda sergilendi. Üyeler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.G.SARAY'IN Haziran ayı Divan Kurulu toplantısı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, açılış konuşmasındadedi. Tek gerginlik, üyelerden Fırat Develioğlu'nun kürsüye çıkıp yaptığı konuşmada yaşandı. Geçen sene Galatasaray'ı dava ederek seçimi iptal ettiren Develioğlu, "G.Saray'ı kendi haline bıraksaydım, bu kupa burada olmazdı. Herkes benimle barıştı, yönetim bana dargın ki Kemerburgaz açılışına davet etmedi. Bugün olsa yine yaparım" sözleriyle tepki aldı. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Develioğlu'na, "G.Saray'ın seçiminin mahkeme kararıyla engellenmesi kabul edilemezdir!" yanıtını verdi