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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Aslan Zapata için masada

MEHMET ÖZCAN
Aslan Zapata için masada

İsmi Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun kulübü Atalanta, 5 milyon Euro istiyor. Duvan Zapata ise kontratın üç yıllık olması konusunda ısrarcı

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, 3 kulvarda birden mücadele edecek kadro için çalışmalarını sürdürüyor. En az iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında geçen yıl kiralık olarak takımda forma giyen Mauro İcardi bulunuyor. Arjantinli yıldızın 14-15 milyon Euro civarındaki bonservisini PSG'den alabilmek için sponsor arayışında olan yönetim, diğer yandan Lyon'dan ayrılan Dembele'yi ikna etmeye çalışıyor. Ancak bu oyuncu, boşta olduğu için talipleri de bir hayli fazla.

HEDEF SEZON AÇILIŞINA YETİŞTİRMEK
Golcü takviyesini 27 Haziran'daki sezon açılışına yetiştirmek isteyen Galatasaray yönetimi bu nedenle geçen yaz olduğu gibi rotasını İtalya'ya kırdı. Serie A kökenli transferlerle (Mertens, Oliveira, Torreira) şampiyon olan sarı-kırmızılılar, Duvan Zapata için Atalanta'ya ilk teklifini yaptı. Kulüp 5 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis talep ederken, 32 yaşındaki Kolombiyalı forvet, 3 yıllık sözleşme istedi. Rakamları düşürmek için taraflar arasındaki sıkı pazarlık sürüyor.




ONUR KONUĞU LİG KUPASI
G.Saray'ın şampiyonluk kupası Divan Kurulu'nda sergilendi. Üyeler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

DİVAN'DA SINIRLER GERİLDİ
G.SARAY'IN Haziran ayı Divan Kurulu toplantısı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, açılış konuşmasında "Şimdi sırada kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef; yani Türk olmayan takımları yenmek var" dedi. Tek gerginlik, üyelerden Fırat Develioğlu'nun kürsüye çıkıp yaptığı konuşmada yaşandı. Geçen sene Galatasaray'ı dava ederek seçimi iptal ettiren Develioğlu, "G.Saray'ı kendi haline bıraksaydım, bu kupa burada olmazdı. Herkes benimle barıştı, yönetim bana dargın ki Kemerburgaz açılışına davet etmedi. Bugün olsa yine yaparım" sözleriyle tepki aldı. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Develioğlu'na, "G.Saray'ın seçiminin mahkeme kararıyla engellenmesi kabul edilemezdir!" yanıtını verdi

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Aslan Zapata için masada
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