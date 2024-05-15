Avrupa şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde de aday olan Özbek,G.Saray'a olan borcunu bu şekilde ödemeye çalıştığını aktardı. Hayalini de açıklayan Başkan, "5. yıldız Galatasaray'ın gerçeğidir. G.Saray'ın hayali değildir. Benim hayalim Avrupa'da şampiyonluk. Bu yürüyüşümüzü kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı.Erden Timur'un "Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz" sözlerine de yanıt veren Özbek, "Erden Timur kardeşim, Galatasaray için çok önemli bir insan.dedi.Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istediklerini de vurgularken sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemerburgaz 14 bin 500 metrekare, Mecidiyeköy 11 bin metrekare, Florya 150 bin metrekare. Florya'nın üzerinde şu an Bankalar Birliği'nin koyduğu 14 milyar TL'lik ipotek var. Bir proje düşünün, yapacaksınız ama üzerinde 14 milyar TL ipotek var. Peki, bu ipoteki nasıl kaldıracağız?Ancak bu borcu ödersek ipoteki kaldırabiliriz."