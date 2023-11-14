Bek’lemek yok aslanım!

Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi. Sarıkırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken, yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak. Sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, sol beki Angelino'nun opsiyonu için Leipzig'i ikna etmeye çalışacak.Zam yapılacakSacha Boey'e Ocak ayında Avrupa'dan tekliflergelmesine kesin gözüyle bakılıyor.Angelino'da ise Leipzig'inkararı bekleniyor.zorunlu opsiyonunu kaldırmakisteyen Galatasaraycephesi, Alman ekibiyleorta yolu bulmayıplanlıyor.Lig'e ve Avrupa'ya müthiş giren Mauro İcardi'nin, Beşiktaş maçında sakatlanması sarı-kırmızılı takımın hücum gücünü olumsuz etkiledi. Derbinin ardından oynadığı karşılaşmalara iğneyle çıkan Arjantinli yıldız golü unuttu.Bu sezon takıma katılan Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi önemli yıldızlar da Targocu'yu beslemekten uzak kaldılar.