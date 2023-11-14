Bek’lemek yok aslanım!

Sağ beki Sacha Boey’un sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, sol beki Angelino’nun opsiyonu için de Leipzig’i ikna etmeye çalışacak
Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi. Sarıkırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken, yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak. Sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, sol beki Angelino'nun opsiyonu için Leipzig'i ikna etmeye çalışacak. 480 binEuro kazanan SachaBoey'un 1.5 yıl sonra bitecek kontratınıyenilenecek.
ZORUNLU OPSİYON KALDIRILACAK
Fransız yıldızın yeni ücreti 1.5 milyonEuro'nun üzerinde olacak. Zam yapılacakSacha Boey'e Ocak ayında Avrupa'dan tekliflergelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kiralıksözleşmesinde satın alma maddesi 6milyon Euro yazan Angelino'da ise Leipzig'inkararı bekleniyor. 3 maçta daha formagiymesi halinde bonservisialınacak İspanyol sol bekinzorunlu opsiyonunu kaldırmakisteyen Galatasaraycephesi, Alman ekibiyleorta yolu bulmayıplanlıyor.
İCARDİ TAM 400DAKİKADIR SUSKUN Süper Lig'e ve Avrupa'ya müthiş giren Mauro İcardi'nin, Beşiktaş maçında sakatlanması sarı-kırmızılı takımın hücum gücünü olumsuz etkiledi. Derbinin ardından oynadığı karşılaşmalara iğneyle çıkan Arjantinli yıldız golü unuttu. Son sayısınıAslantepe'deki Bayern Münih maçının 30. dakikasındapenaltıdan atan İcardi, sonrasındakiÇaykur Rizespor, Kasımpaşa, BayernMünih ve Hatayspor karşılaşmalarındasessiz kaldı. Bu sezon takıma katılan Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi önemli yıldızlar da Targocu'yu beslemekten uzak kaldılar.