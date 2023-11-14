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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Bek’lemek yok aslanım!

MEHMET ÖZCAN
Bek’lemek yok aslanım!

Sağ beki Sacha Boey’un sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, sol beki Angelino’nun opsiyonu için de Leipzig’i ikna etmeye çalışacak

Yoğun ve yorucu fikstürü geride bırakan Galatasaray'da futbolculara 4 gün izin verildi. Sarıkırmızılı takım milli arada dinlenme fırsatı bulurken, yönetim boş durmayacak ve geleceğe yönelik hamleler yapacak. Sağ beki Sacha Boey'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, sol beki Angelino'nun opsiyonu için Leipzig'i ikna etmeye çalışacak. 480 bin Euro kazanan Sacha Boey'un 1.5 yıl sonra bitecek kontratını yenilenecek.

ZORUNLU OPSİYON KALDIRILACAK
Fransız yıldızın yeni ücreti 1.5 milyon Euro'nun üzerinde olacak. Zam yapılacak Sacha Boey'e Ocak ayında Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi 6 milyon Euro yazan Angelino'da ise Leipzig'in kararı bekleniyor. 3 maçta daha forma giymesi halinde bonservisi alınacak İspanyol sol bekin zorunlu opsiyonunu kaldırmak isteyen Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle orta yolu bulmayı planlıyor.

İCARDİ TAM 400 DAKİKADIR SUSKUN
Süper Lig'e ve Avrupa'ya müthiş giren Mauro İcardi'nin, Beşiktaş maçında sakatlanması sarı-kırmızılı takımın hücum gücünü olumsuz etkiledi. Derbinin ardından oynadığı karşılaşmalara iğneyle çıkan Arjantinli yıldız golü unuttu. Son sayısını Aslantepe'deki Bayern Münih maçının 30. dakikasında penaltıdan atan İcardi, sonrasındaki Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih ve Hatayspor karşılaşmalarında sessiz kaldı. Bu sezon takıma katılan Zaha, Tete ve Hakim Ziyech gibi önemli yıldızlar da Targocu'yu beslemekten uzak kaldılar.

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Bek’lemek yok aslanım!
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