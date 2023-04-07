‘Bir utanç bir skandal yılın soygunu’

Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da kaçan turun sorumlusu olarak orta hakem Kadir Sağlam'ın yanı sıra VAR'daki Özgür Yankaya görülüyor. 3-2 kaybedilen Başakşehir maçının ardından Nef Stadyumu'nda sıcağı sıcağına toplantı yapan sarı-kırmızılı yönetimden teknik direktör Okan Buruk'a tam destek çıktı.Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarındanpaylaşımlarında bulundu. GS TV ise maçtaki hakem hatalarını irdeledi veifadelerine yer verdi. Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Mauro İcardi ise penaltı beklediği pozisyonamesajını yazdı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kırmızı kartı için özür diledi: "Figueiredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim."SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Başakşehir maçında verilen hatalı kararlara tepki gösterdi. Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'nın fotoğrafının bulunduğu "Süper Lig Lale Orta Sezonu" fotoğrafını paylaştı