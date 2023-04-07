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Giriş Tarihi: 7.4.2023

‘Bir utanç bir skandal yılın soygunu’

MEHMET ÖZCAN
‘Bir utanç bir skandal yılın soygunu’

Başakşehir maçında yaşananlar sarı-kırmızılı camianın sabrını taşırdı. Orta hakem Kadir Sağlam ile VAR’da Özgür Yankaya’nın kararları çok tartışıldı. Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımla kızgınlığını gözler önüne serdi

Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da kaçan turun sorumlusu olarak orta hakem Kadir Sağlam'ın yanı sıra VAR'daki Özgür Yankaya görülüyor. 3-2 kaybedilen Başakşehir maçının ardından Nef Stadyumu'nda sıcağı sıcağına toplantı yapan sarı-kırmızılı yönetimden teknik direktör Okan Buruk'a tam destek çıktı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tecrübeli çalıştırıcı ile yarım saatlik görüşme gerçekleştirdi. Zirvede, yenilgiye hakem yönetimin direkt etki ettiği konusunda fikir birliğine varıldı.




BÜTÜN DÜNYA HATALARI KONUŞTU
Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından "Kasıt VAR! Art niyet VAR! Operasyon VAR! Lale Orta istifa" paylaşımlarında bulundu. GS TV ise maçtaki hakem hatalarını irdeledi ve "VAR görüyor, hakemi çağırmıyor. Bitmeyen 'orta' oyunu! Hakem Kadir Sağlam ve VAR ekibi çığır açtı! VAR'da her şey var adalet yok'' ifadelerine yer verdi. Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Mauro İcardi ise penaltı beklediği pozisyona "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" mesajını yazdı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.




'HAKEME KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEDIM'
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kırmızı kartı için özür diledi: "Figueiredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim."




NİHAN BURUK'TAN 'LALE ORTA SEZONU' PAYLAŞIMI
SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Başakşehir maçında verilen hatalı kararlara tepki gösterdi. Nihan Buruk, MHK Başkanı Lale Orta'nın fotoğrafının bulunduğu "Süper Lig Lale Orta Sezonu" fotoğrafını paylaştı

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‘Bir utanç bir skandal yılın soygunu’
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