Camiamızın duruşu sürecek

G.Saraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen yılın sporcuları ödülleri dün Rams Park'ta yapılan törenle verildi. Başkan Dursun Özbek, saha içinde ve saha dışında G.Saray duruşunu sürdüreceklerini belirtirken şöyle devam etti: "Oyuncularımız performansları ile bizi memnun ettiler, biz de onların önünü açtık, gerekeni yaptık. Amatör şubeler için de gerekli gayreti gösterdik. Amatör sporcularımıza ve emeklerine teşekkür ediyorum.Aslan'ın hocası Okan Buruk, tüm camianın birlik olması gerektiğinin altını çizdi. Yaptığı konuşmadadiyen tecrübeli teknik adam, "Bu forma çok değerli, bazen ödüller alıyoruz ama G.Saray'ın her ferdi ödül almalı. Saha dışında G.Saray'ı savunan herkes de övgüye layık" ifadesini kullandı.TÖRENDE bir de sürpriz yaşandı... 6 Mayıs'ta 37 yaşına girecek olan Dries Mertens'e erken doğum günü kutlaması yapıldı. En iyi sporcu ödülünü Mertens ile Barış Alper paylaşırken milli futbolcu, Belçikalı oyuncuya pastayı elleriyle yedirdi. Mertens ayrıca, "Burada çok mutluyum, kalacak mıyım gidecek miyim bilmiyorum" dedi.