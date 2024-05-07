Çilingir Ziyech

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalacağını açıkladığı Hakim Ziyech, sezonun finalinde forma girdi.maçında tabelayı değiştiren oyuncunun, sarıkırmızılı takım adına kritik anlarda sorumluluk aldı.Başarılı oyuncunun bu performansı sonrasında takım arkadaşlarındanyakıştırması yapıldı. 31 yaşındaki sağ kanat, bu sezon ligde attığı 5 golün dördünü ceza sahası dışından kaydetmeyi başardı.SİVASSPOR'U Aslantepe'de 6-1 yenen Galatasaray'da oyuncular, 2 gün izinle ödüllendirildi.Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan sarıkırmızılılar tam kadro çalışacak.