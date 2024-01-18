Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Formayı aldı yeniden doğdu
Giriş Tarihi: 18.1.2024

Formayı aldı yeniden doğdu

UĞUR ÇEM
Formayı aldı yeniden doğdu

Sanchez’in sakatlığında tekrardan ilk 11 şansı bulan Victor Nelsson, performansıyla eski günlerine geri döndüğünü herkese gösterdi

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in gelmesiyle yedek kulübesine mahkûm olan Victor Nelsson, 3 ay önceki bir röportajında "Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Kulübede oturmayı sevmiyorum" diyerek ayrılık sinyali vermişti. Kolombiyalı mevkidaşının sakatlığında formasına yeniden kavuşan Danimarkalı stoper, küllerinden doğdu. Son oynanan Kayseri maçında ağları sarsan Nelsson, önlediği bariz gol pozisyonuyla da maça damga vurdu.

45 HAVA TOPUNUN 35'İNİ KAZANDI
7 maçtır art arda 11'de sahaya çıkan başarılı savunmacı, bu karşılaşmalarda rakiplerin 32 atağını engellerken 6 şutuna da izin vermedi. Hava topunda da 45'te 35 ile %78 başarı sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, yaptığı 13 pas arasıyla da olgunlaşmakta olan atağı bertaraf etti. Savunmadan çıkarken oyun kurmada başrolü üstlenip, 440 pasının sadece 71'inde hata yaparken 369'unu arkadaşlarına teslim etti

KALEYE ARJANTİNLİ IDDIASI
GALATASARAY'IN Atalanta'da forma giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi. Habere göre; Muslera'dan sonra kaleyi emanet edecek bir isim arayan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Arjantinli file bekçisi için kış transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin bonservis beklentisinin ise 10 milyon Euro olduğu kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
Bakan Kacır tarihi uzay yolcuğu öncesi A Haber'e konuştu: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor
Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'dan İBB emekçilerine müjde: 1 Nisan'ı bekleyin!
Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu! Yeni bir dönem başlatacak
Son dakika: Fenerbahçe Adanaspor’u 6 golle geçti! Kanarya son 16 turunda...
Katil İsrail'den yalan rekoru: Makineye bağlansalar elektrik şebekesi çökerdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Formayı aldı yeniden doğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA