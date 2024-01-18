Formayı aldı yeniden doğdu

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in gelmesiyle yedek kulübesine mahkûm olan Victor Nelsson, 3 ay önceki bir röportajındadiyerek ayrılık sinyali vermişti. Kolombiyalı mevkidaşının sakatlığında formasına yeniden kavuşan Danimarkalı stoper, küllerinden doğdu. Son oynanan Kayseri maçında ağları sarsan Nelsson, önlediği bariz gol pozisyonuyla da maça damga vurdu.7 maçtır art arda 11'de sahaya çıkan başarılı savunmacı, bu karşılaşmalarda rakiplerin 32 atağını engellerken 6 şutuna da izin vermedi.Savunmadan çıkarken oyun kurmada başrolü üstlenip, 440 pasının sadece 71'inde hata yaparken 369'unu arkadaşlarına teslim ettiGALATASARAY'IN Atalanta'da forma giyen Juan Musso ile ilgilendiği iddia edildi. Habere göre; Muslera'dan sonra kaleyi emanet edecek bir isim arayan sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Arjantinli file bekçisi için kış transfer dönemi bitmeden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin bonservis beklentisinin ise 10 milyon Euro olduğu kaydedildi.