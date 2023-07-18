Hırvat gazeteci Vlado Boban, SABAH Spor’a Livakovic’i anlattı: Yeni Muslera olur

“Dominik Livakovic, çizgide harika bir kaleci. Çok çok iyi refleksleri bulunuyor. Ayrıca sakin ve soğukkanlı yapısı var. Uzun vadeli çözüm olacaktır”
"Türkiye'de göstereceği performansla kesinlikle Muslera gibi sevilir ve başarılı olur."
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Dominik Livakovic resmi işlemler için artık İstanbul'a bekleniyor. Hırvat file bekçisini ülkesinde kendisini yakından takip eden Nova TV'den Vlado Boban'a sorduk. Milli formayı da giyen 28 yaşındaki kalecinin tüm özelliklerin anlatan Hırvat gazeteci, sakinliğine dikkati çekti. İşte Livakovic'in bilinmeyenleri: "Galatasaray'daki Muslera gibi olabilir. Henüz 28 yaşında. Bir kaleciiçin çok ideal bir yaşta. 5-6 seneçok rahat kaleyi üst düzey seviyedekoruyabilecek bir isim."
DÜNYANIN EN İYİ 10 KALECİSİNDEN BİRİ
"O uzun vadeli çözüm olacak. Çünkü Pickford, De Gea veya Bono ile aynı seviyede ama biz küçük bir milletiz, bu yüzden her zaman radarda değildi. Ancak Türkiye'degöstereceği performansla kesinlikleMuslera gibi sevilir ve başarılıolur. Çok yeteneklidir. Bizim için şu anda dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri. İker Casillas bile Livakovic için 'izlenmesi gereken adam' yorumunu yaptı. Villarreal çok istedi ancak bonservis ve yıllık maaşta o kadar da yukarı çıkmadılar. Bazıİtalyan takımları ve Suudi Arabistantakımları da onu istedi."
AYAĞI TEMİZ, OYUN KURUCU, TEKNİK...
Livakovic, çizgide harika bir kaleci. Çok çok iyi refleksleri var.
Birkaç metreden gelen topları bile çıkarabilir. Ayrıca çok sakin vesoğukkanlı bir yapısı var.
Hırvatistan-Brezilya maçını (Katar 2022) izlemenizi öneririm. Gerçek Livakovic tam da o...
Geriden oyun kurma, uzun isabetli toplar atmada gayet iyi. Ayağı temiz ve teknik bir kaleci olduğunu bize çokça kanıtladı.
Aşırı kibar, dikkatli bir yapısı vardır. Ayakları yere sağlam basar,sadece futboluna odaklanır.
Takımınız aleyhine penaltı kararı verildiyse kaleciniz Livakovic ise içiniz rahat olmalı. Çünkü o çokiyi bir penaltı kurtarıcısı. %30 penaltıkurtarma başarısına sahiptir.
KAOS, KAVGA GÜRÜLTÜ İÇİNDE OLMAZ
"Yılda 700 bin Euro alıyordu. Fenerbahçe'de çok daha fazlasını kazanacaktır (1.7 milyon Euro'ya anlaşıldı). Kendisini çok fazla geliştirmeyi başardı. Onu kaos içinde, kavgada ve gürültü içerisinde göremezsiniz."