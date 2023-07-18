Hırvat gazeteci Vlado Boban, SABAH Spor’a Livakovic’i anlattı: Yeni Muslera olur

"Türkiye'de göstereceği performansla kesinlikle Muslera gibi sevilir ve başarılı olur."Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Dominik Livakovic resmi işlemler için artık İstanbul'a bekleniyor. Hırvat file bekçisini ülkesinde kendisini yakından takip eden Nova TV'den Vlado Boban'a sorduk. Milli formayı da giyen 28 yaşındaki kalecinin tüm özelliklerin anlatan Hırvat gazeteci, sakinliğine dikkati çekti. İşte Livakovic'in bilinmeyenleri: "Galatasaray'daki Muslera gibi olabilir."O uzun vadeli çözüm olacak. Çünkü Pickford, De Gea veya Bono ile aynı seviyede ama biz küçük bir milletiz, bu yüzden her zaman radarda değildi.Çok yeteneklidir. Bizim için şu anda dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri. İker Casillas bile Livakovic içinyorumunu yaptı. Villarreal çok istedi ancak bonservis ve yıllık maaşta o kadar da yukarı çıkmadılar.Livakovic, çizgide harika bir kaleci. Çok çok iyi refleksleri var.Birkaç metreden gelen topları bile çıkarabilir.Hırvatistan-Brezilya maçınıizlemenizi öneririm. Gerçek Livakovic tam da o...Geriden oyun kurma, uzun isabetli toplar atmada gayet iyi. Ayağı temiz ve teknik bir kaleci olduğunu bize çokça kanıtladı.Aşırı kibar, dikkatli bir yapısı vardır.Takımınız aleyhine penaltı kararı verildiyse kaleciniz Livakovic ise içiniz rahat olmalı."Yılda 700 bin Euro alıyordu. Fenerbahçe'de çok daha fazlasını kazanacaktırKendisini çok fazla geliştirmeyi başardı. Onu kaos içinde, kavgada ve gürültü içerisinde göremezsiniz."