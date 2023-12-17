Hücumda ‘yeni’k düştü!

2022-23 sezonunda neredeyse sıfırdan kadro kuran G.Saray, bu ekiple şampiyonluğa ulaşırken bu yıl yapılan yeni takviyelerle takımın seviyesinin daha da yükselmesi hedeflendi.Bu gollerin yüzde 60'ında yeni transferlerin imzası vardı. Mauro İcardi (23), Dries Mertens (7), Milot Rashica (6), Zaniolo (5), Oliveira (4), Mata (3), Abdülkerim (3) Dubois (1), Ross (1), Midtsjö (1) ve Kaan (1) attıklarıBu sezon ise transferlerin skor katkısı yüzde 60'tan 32'ye düştü. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında toplam 53 defa fileleri havalandıran Galatasaray'da yenilerden 17 gol geldi.Sanchez dışındaki transferlerden umduğunu bulamayan sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi macerası grup aşamasında sona erdi.Lig maçlarının ertelenmesi ile birlikte program değişti. Takıma dün izin veren Okan Buruk herkese moral aşıladı. Karagümrük ve F.Bahçe maçları ile yoğun bir fikstüre girecek olan sarı-kırmızılılar aralıksız idmanlara devam edecek.Angelino ile yolları ayırmaya hazırlanan G.Saray'da Leo Dubois'in de ismi dillendiriliyor. Ancak Fransız oyuncunun bu sezon geri dönmesi mümkün değil. 29 yaşındaki futbolcunun 1.8 milyon Euro'luk ücretin büyük bölümünü sarı-kırmızılılar ödese de Başakşehir'de banko oynayan oyuncunun sezon sonundan önce gelmesi imkânsız.