İcardi’nin gazabı!

Dünya Kupası arasında antrenmanda sakatlanan İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti. 20 gün tedavi olan Arjantinli yıldız için acele etmeyen teknik heyet, kulüp doktoru Yener İnce'den oyuncunun durumuyla ilgili sürekli bilgi aldı.İlk 11'de çıkıp kendisini 90 dakika zorlaması halinde en az bir buçuk ay sakatlanma ihtimali olan golcü futbolcu son 15 dakikaya saklandı. Uzatmalarla birlikte 25 dakika oynayan İcardi bu kısa süreye 1 gol-1 asistlik performans sığdırırken bu performansı yabancı basında da büyük yankı buldu. İtalyan Tutto Mercato,derken Fransız L'Equipe, "İcardi maça girdikten iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Deneyimli oyuncu, 90+10'da attığı klas golle skoru belirledi: 3-0" ifadelerini kullandı. Arjantin medyasında ise yıldız futbolcu göklerdeydi.başlığı ile verilen haberdeifadeleriyle Tangocu'nun performansına yapılan en çarpıcı yorum oldu.İspanyol ve Arjantin medyasında bir diğer çarpıcı detay ise İcardi'nin gol sevinci üzerineydi. Lionel Messi'nin Madrid deplasmanında ikonik hale gelen formasını gösterdiği sevincin aynısını İcardi'nin F.Bahçe'nin sahasında yaptığının altı çizildi.Galatasaraylı futbolcular 3-0'lık galibiyeti Kadıköy'de saha ortasında kutladı. Bu sırada kulüp yetkilileri oyuncuların fotoğraflarını çekti. 3-0 yazan skorbordu arkasına alan İcardi, takım arkadaşı Gomis'le birlikte poz vermek istedi. Gomis ise "Bunu sen hak ettin" diyerek Arjantinli'nin tek başına fotoğraf çektirmesini sağladı.