Joker Barış sağ beke

Teknik direktör Okan Buruk, bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denediği Barış Alper Yılmaz’ı pazar günkü Konyaspor maçında savunmanın sağında görevlendirecek
Galatasaray'da Suudi Arabistan dönüşünde oyunculara verilen4 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, pazar günü oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, sakat, cezalı ve eksiklerin yokluğunda sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Tecrübeli hoca, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde sarıkart görüp cezalı duruma düşen Sacha Boey veLucas Torreira'nın alternatiflerini buldu.
KAAN AYHAN ÖN LİBERO OYNAYACAK
Hem Boey hem de Torreira'nın alternatifikonumundaki Kaan Ayhan, ön liberodatercih edilecek. Sağ bekte ise sürprizbir isim Barış Alper Yılmaz görev yapacak.Buruk, joker olarak gördüğü 23 yaşındakioyuncuyu bir yıl içinde tam 5farklı mevkide denedi. Sağ açık, sol açık,forvet arkası ve santrfor oynadıktansonra sol beke geçen milli oyuncu,Konyaspor mücadelesinde savunmanınsağında şans bulacak. A MilliTakım'da oyun içinde sağ beke geçmişolan Barış Alper, Sacha Boey'inyerini doldurmaya çalışacak.
ABDÜLKERİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Galatasaray'ın geçen sezonun başında Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksidinin ödenmediği için yeşil-beyazlı kulüp ihtar çekmişti. Sarı-kırmızılılar, 250 bin Euro'luk (8.1 milyon TL) bu bedeli dün göndererek sorunu giderdi.