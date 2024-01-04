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Giriş Tarihi: 4.1.2024

Joker Barış sağ beke

MEHMET ÖZCAN
Joker Barış sağ beke

Teknik direktör Okan Buruk, bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denediği Barış Alper Yılmaz’ı pazar günkü Konyaspor maçında savunmanın sağında görevlendirecek

Galatasaray'da Suudi Arabistan dönüşünde oyunculara verilen 4 günlük izin sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, pazar günü oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, sakat, cezalı ve eksiklerin yokluğunda sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Tecrübeli hoca, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Lucas Torreira'nın alternatiflerini buldu.

KAAN AYHAN ÖN LİBERO OYNAYACAK
Hem Boey hem de Torreira'nın alternatifi konumundaki Kaan Ayhan, ön liberoda tercih edilecek. Sağ bekte ise sürpriz bir isim Barış Alper Yılmaz görev yapacak. Buruk, joker olarak gördüğü 23 yaşındaki oyuncuyu bir yıl içinde tam 5 farklı mevkide denedi. Sağ açık, sol açık, forvet arkası ve santrfor oynadıktan sonra sol beke geçen milli oyuncu, Konyaspor mücadelesinde savunmanın sağında şans bulacak. A Milli Takım'da oyun içinde sağ beke geçmiş olan Barış Alper, Sacha Boey'in yerini doldurmaya çalışacak.

ABDÜLKERİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Galatasaray'ın geçen sezonun başında Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksidinin ödenmediği için yeşil-beyazlı kulüp ihtar çekmişti. Sarı-kırmızılılar, 250 bin Euro'luk (8.1 milyon TL) bu bedeli dün göndererek sorunu giderdi.

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Joker Barış sağ beke
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