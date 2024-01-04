Joker Barış sağ beke

Galatasaray'da Suudi Arabistan dönüşündeSarı-kırmızılı takım, pazar günü oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk, sakat, cezalı ve eksiklerin yokluğunda sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Tecrübeli hoca,Sağ bekte ise sürprizbir isim Barış Alper Yılmaz görev yapacak.Buruk, joker olarak gördüğü 23 yaşındakioyuncuyu bir yıl içinde tam 5farklı mevkide denedi.milli oyuncu,Konyaspor mücadelesinde savunmanınsağında şans bulacak.Galatasaray'ın geçen sezonun başında Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksidinin ödenmediği için yeşil-beyazlı kulüp ihtar çekmişti. Sarı-kırmızılılar, 250 bin Euro'luk (8.1 milyon TL) bu bedeli dün göndererek sorunu giderdi.