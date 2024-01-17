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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Kavuşma günü geldi çattı!

Kavuşma günü geldi çattı!

F.Bahçe derbisinden sonra yüz kemiklerinde kırık olduğu için dinlendirilen ve bu süreçte tatil yapan İcardi, bugün antrenmana çıkacak

Galatasaray, uzun zamandır yolunu gözlediği Mauro İcardi'ye nihayet kavuşuyor. Fenerbahçe maçında yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli forvetin bir süre dinlendirilmesine karar verilmişti. Bu süreci eşi Wanda Nara ile birlikte Güney Amerika'da tatil yaparak geçiren İcardi'nin son durağı Brezilya olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu, bugün Türkiye'ye dönecek ve akşam gerçekleştirilecek antrenmanda takımla birlikte çalışacak. Yıldız oyuncu, Pazar günü oynanacak Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda olacak.

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Kavuşma günü geldi çattı!
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