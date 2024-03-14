Küçük aslanlara İcardi sürprizi!

Galatasaray'ın yıldızı İcardi'den dün sürpriz bir paylaşım geldi. Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, ilçedeki çocukların talebi üzerine, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sokağın duvarlarına Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Mauro İcardi'nin resimlerini yaptırdı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü de çocukların resminin önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabındanmesajıyla paylaştı.