Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Küçük aslanlara İcardi sürprizi!
Giriş Tarihi: 14.3.2024

Küçük aslanlara İcardi sürprizi!

Küçük aslanlara İcardi sürprizi!
Galatasaray'ın yıldızı İcardi'den dün sürpriz bir paylaşım geldi. Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, ilçedeki çocukların talebi üzerine, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sokağın duvarlarına Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Mauro İcardi'nin resimlerini yaptırdı. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü de çocukların resminin önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Her çocukta nesillerimizin tarihine eklenecek yeni bir bölüm vardır. Küçük aslanlar büyür" mesajıyla paylaştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Küçük aslanlara İcardi sürprizi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA