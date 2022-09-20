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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Pamuk eller cebe!

Pamuk eller cebe!

Aslan mali sıkıntıları yöneticilerin desteği ile aşmaya devam ediyor. Sponsorlar da yönetimden geliyor

Bir önceki başkanlık döneminde tek başına kasa kolaylıkları sağlayan başkan Dursun Özbek'e bu kez yönetimi yardımcı oldu. Galatasaray Adası'nın 10 milyon TL'yi geçen yenileme maliyetini ikinci başkan Metin Öztürk ve Rıza Morova'nın başını çektiği yöneticiler karşıladı. Transfer sürecini yöneten Erden Timur, mali fedakârlıktan kaçınmazken, amatör şubelere iş adamı Dinçer Azaphan dışında sponsor sağlamakta zorlanan sarı-kırmızılılar, çözümü yine kendi içinde buldu. Çağdaş Faktoring'in patronu olan yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsoru oldu.

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Pamuk eller cebe!
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