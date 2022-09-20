Pamuk eller cebe!

Aslan mali sıkıntıları yöneticilerin desteği ile aşmaya devam ediyor. Sponsorlar da yönetimden geliyor
Bir önceki başkanlık döneminde tek başına kasa kolaylıkları sağlayan başkan Dursun Özbek'e bu kez yönetimi yardımcı oldu. Galatasaray Adası'nın 10milyon TL'yi geçen yenileme maliyetiniikinci başkan Metin Öztürkve Rıza Morova'nın başını çektiğiyöneticiler karşıladı. Transfer sürecini yöneten Erden Timur, mali fedakârlıktan kaçınmazken, amatör şubelere iş adamı Dinçer Azaphan dışında sponsor sağlamakta zorlanan sarı-kırmızılılar, çözümü yine kendi içinde buldu. ÇağdaşFaktoring'in patronuolan yönetim kuruluüyesi Dikran Gülmezgil,Galatasaray KadınBasketbol Takımı'naisim sponsoru oldu.