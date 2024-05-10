Rota Almanya hedef Atakan

Son dönemde Almanya ve Alman kökenli yapılan transferlerde isabet sağlayan Galatasaray yeniden bu piyasaya yöneldi. Derrick Köhn, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın bağlı olduğu menajerlik şirketiyle çalışan Stuttgart'tan Atakan Karazor için temaslar hızlandı. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncu, ön libero ve stoper olarak oynuyor. Sarı-kırmızılı kulüp yeni sezon için Atakan'ı kadrosunda düşünüyor. Galatasaray, bu doğrultuda Stuttgart'a teklif yapmaya hazırlanıyor.BU sezon 1.5 milyar TL tribün hasılatı (kombine, loca, maç bileti) elde edenSezon boyunca Gs Store mağazalarında 11 milyon adet ürün satışı gerçekleşti.