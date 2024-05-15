Şart koşmadı imzayı attı!

İç transferde sezon sonunu beklemeyen Galatasaray, 10 numarası Dries Mertens'le yola 'devam' dedi. İki hafta önce Mertens'le görüşmeler başladı, eşi Katrin Kerkhofs da sürece dahil oldu ve taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı. Belçikalı yıldızın sözleşmesi 1 sene daha uzatıldı. Konuyla ilgili Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi açıklama bekleniyor.Eşi Katrin Kerkhofs da İstanbul'da çok mutlu olduklarını belirterek Mertens'in Galatasaray'da devam etmesini istedi.RAMS Park'ta locası bulunan Mertens'in eşi, anne ve babası son Karagümrük maçında yine tribündeydi.6 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelen Dries Mertens kariyeri boyunca Napoli, Apedoorn, Utrecht, PSV Eindhoven ve Galatasaray formasıyla 762 maça çıktı. 265 gol atarken 201 de asist yaptı. 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 Hollanda kupası, 1 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 49 maçta görev yaptı. 12 kez fileleri havalandırıp, 15 gol pası verdi. Mertens'in Belçika Milli Takımı'yla da 109 maçta 21 golü var.Lig'in son iki haftasına girilirken 6 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, pazar günü evinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibinden 1 puan bile alması halinde şampiyonluk kupasını kaldıracak.RAMS Park'ta 53 bini aşkın Galatasaraylı futbolsever, tribünlerdeki yerlerini alacak.Karaborsada biletlere 100 bin TL'nin üzerinde değer biçildiği öğrenildi. Kulüp ve taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarının organizasyonunu ise büyük ölçüde tamamladı.