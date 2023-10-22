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Giriş Tarihi: 22.10.2023

Sen başkasın

Sen başkasın

26’da Arjantinli yıldız perdeyi açtı, 30’da Mert atılınca Kartal eksildi. 69’da Chamberlain, dengeyi sağladı. 82’de penaltıdan fileleri sarsan İcardi 2. kez ‘Aşkın olayım’ şarkısını çaldırdı

50 YILLIK REKOR
Bu sezon ilk yarılarda kalesini gole kapatan G.Saray, dün de bu istatistiğini sürdürdü. Beşiktaş'a ilk 45 dakikada şans tanımayan Aslan, 1972-73'ten sonra ilk kez bir sezonun ilk 9 lig maçında ilk yarılarda gol yemedi.

HAGİ'Yİ GEÇTİ
G.SARAY'IN yıldızı Mauro İcardi, derbiye damgasını vururken kulübün de tarihine geçti. Arjantinli yıldız, dün iki kez Beşiktaş ağlarını sarsarken G.Saray'ın lig tarihinde en çok derbi golü atan oyuncusu oldu. Daha önce F.Bahçe'ye karşı 2 gol kaydeden, Trabzon'un filelerini 3 kez havalandıran İcardi, siyah-beyazlı takıma da düne kadar 3 gol bulmuştu. Toplamda Beşiktaş ağlarına 5 gol bırakan ve derbilerde 10 gol atan Tangocu, G.Saray efsanesi Hagi'yi (8) geride bırakarak rekor kırdı.

ŞOK! İCARDİ SAKATLANDI
Maçın bitimine 10 dakika kala sakatlanan İcardi, oyuncu değişiklik hakkı bittiği için mücadele edip takımını eksik bırakmadı. Sakat sakat oynayan Arjantinli yıldız, sahadan sekerek ayrıldı. Kulüp Doktoru Yener İnce, "İcardi'nin durumu bugün çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Sekiyor olması can sıkıcı ama. Ciddi bir şey olmasa yürürken sekmezdi" dedi.

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