Sen başkasın

Bu sezon ilk yarılarda kalesini gole kapatan G.Saray, dün de bu istatistiğini sürdürdü. Beşiktaş'a ilk 45 dakikada şans tanımayan Aslan, 1972-73'ten sonra ilk kez bir sezonun ilk 9 lig maçında ilk yarılarda gol yemedi.G.SARAY'IN yıldızı Mauro İcardi, derbiye damgasını vururken kulübün de tarihine geçti. Arjantinli yıldız, dün iki kez Beşiktaş ağlarını sarsarken G.Saray'ın lig tarihinde en çok derbi golü atan oyuncusu oldu. Daha öncegol kaydeden, Trabzon'un filelerini 3 kez havalandıran İcardi, siyah-beyazlı takıma da düne kadar 3 gol bulmuştu.Maçın bitimine 10 dakika kala sakatlanan İcardi, oyuncu değişiklik hakkı bittiği için mücadele edip takımını eksik bırakmadı. Sakat sakat oynayan Arjantinli yıldız, sahadan sekerek ayrıldı. Kulüp Doktoru Yener İnce,dedi.