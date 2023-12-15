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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Sol bek alacağız

BERKAY TURAN
Sol bek alacağız

SABAH Spor’un dün yazdığı ‘Angelino’ya forma yok’ haberi, birinci ağızdan doğrulanmış oldu. Başkan, “En kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz” ded

Galatasaray'ın ocak transferinde önceliği sol bek olacak. Bunu sarı-kırmızılıların patronu Dursun Özbek resmen açıkladı. SABAH Spor, dün manşetine "Angelino'ya forma yok" haberini taşımış, sözleşmesinde '20 maçta forma giyerse 6 milyon Euro'luk opsiyonu' devreye girecek olan İspanyol sol bekin oynatılmayacağına yer vermişti. Haberde Okan Buruk'un ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan'a bu bölgede dönüşümlü görev vereceğine de vurgu yapılmıştı. Başkan Dursun Özbek dün GSYİAD'ın düzenlediği 'Sarı-kırmızı kareler' ödül törenine katılırken burada kendisine 'Sol bek transferi yapılacak mı?' diye soruldu. Başkanın yanıtı, "Onunla ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz" oldu.

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