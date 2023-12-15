Sol bek alacağız

SABAH Spor’un dün yazdığı ‘Angelino’ya forma yok’ haberi, birinci ağızdan doğrulanmış oldu. Başkan, “En kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz” ded
Galatasaray'ın ocak transferinde önceliği sol bek olacak. Bunu sarı-kırmızılıların patronu Dursun Özbek resmen açıkladı. SABAH Spor, dün manşetine "Angelino'yaforma yok" haberini taşımış, sözleşmesinde '20 maçta formagiyerse 6 milyon Euro'luk opsiyonu' devreye girecek olan İspanyol sol bekin oynatılmayacağına yer vermişti. Haberde Okan Buruk'un ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan'a bu bölgede dönüşümlü görev vereceğine de vurgu yapılmıştı. BaşkanDursun Özbek dün GSYİAD'ındüzenlediği 'Sarı-kırmızı kareler'ödül törenine katılırkenburada kendisine 'Sol bek transferiyapılacak mı?' diye soruldu. Başkanın yanıtı, "Onunla ilgiliçalışmalarımıza erkenden başladık.En kısa sürede bukonuyu halledeceğiz" oldu.