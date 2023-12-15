Sol bek alacağız

Galatasaray'ın ocak transferinde önceliği sol bek olacak. Bunu sarı-kırmızılıların patronu Dursun Özbek resmen açıkladı., dün manşetinehaberini taşımış, sözleşmesindedevreye girecek olan İspanyol sol bekin oynatılmayacağına yer vermişti. Haberde Okan Buruk'un ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan'a bu bölgede dönüşümlü görev vereceğine de vurgu yapılmıştı.diye soruldu. Başkanın yanıtı,oldu.