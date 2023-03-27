Yahşi Aslan

Lige verilen milli arada Galatasaray, anlamlı bir hazırlık maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar,deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadeleye Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Ross, Emre Taşdemir, Oliveira, Berkan, Yunus, Yusuf, Zaniolo ve Gomis 11'i ile başlayan Aslan, 4. dakikada Gomis'in sert volesiyle öne geçti.eşitliği yakaladı. İkinci devrede Abdülkerim, Mata, Midtsjö, Caner Doğan, İcardi ve Torreira oyuna dahil oldu. Cimbom 87'de kazanılan penaltıyı İcardi ile gole çevirdi ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.da maçın son anlarında kısa süre şans buldu.60 binden fazla biletin satıldığı ve gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak olan Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki maçta taraftarlar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı da destekledi. "Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen müsabaka boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı. Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesabından, "Türkiye- Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır" başlığıyla paylaşım yaptı.A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı için ortalık karıştı. Baş ağrısı nedeniyle hastanede kalan oyuncu için Kuntz, "15 günlük tedavi süresi var" dedi. Ancak başarılı stoper,diye konuştu. G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce ise şu açıklamayı yaptı: "Oynamasında sakınca olmadığını anlayınca baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdik. Milli takımdan ayrılması, oranın sağlık ekibinin verdiği karar. Oyuncumuz milli takımdan ayrılmak istemedi."Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva maçı tribünde izledi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve eşi Mesude Özbek de stattaydı. Aliyev'e plaket takdim eden Özbek, "Önümüzdeki hafta Karabağ ile kardeş kulüp lansmanımızı yapacağız" dedi.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendileri için iyi bir antrenman olduğunu vurgulayarak, "Son maçtan 8-9 oyuncumuz farklıydı. Birçok oyuncumuza şans verdik. İyi bir antrenman oldu. Özellikle Zaniolo'nun buna çok ihtiyacı vardı" diye konuştu.