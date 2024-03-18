Avcı: VAR neden devreye girmedi?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşananların çok üzücü olduğunu söyleyerek hakem yönetimine isyan etti. Kaybetmeyi hak etmediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarıda şartlar bize döndü. Penaltı hakkında yorumcular muhakkak söyleyeceklerdir, bilgilendirme olursa sevinirim, penaltıda kırmızı kart var mı yok mu diye.
İkinci yarıda kazanmaya yakın giderken Halil Umut Meler açıklasın, golden önce Umut Bozok'a net faul yapıldı. VAR niye devreye girmiyor? Maç sonunda yaşananları konuşarak düzeltemem.
Çok üzücü gerçekten. Ben hep sahanın içinde kalmak istiyorum" dedi.
Osayi'den taraftara yumruk
Fenerbahçeli oyuncular kendilerini korumaya çalışırken, Osayi iki taraftarı yere yatırıp yumrukladı.