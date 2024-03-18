Avcı: VAR neden devreye girmedi?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşananların çok üzücü olduğunu söyleyerek hakem yönetimine isyan etti. Kaybetmeyi hak etmediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarıda şartlar bize döndü.İkinci yarıda kazanmaya yakın giderken Halil Umut Meler açıklasın, golden önce Umut Bozok'a net faul yapıldı. VAR niye devreye girmiyor?Çok üzücü gerçekten. Ben hep sahanın içinde kalmak istiyorum" dedi.Fenerbahçeli oyuncular kendilerini korumaya çalışırken, Osayi iki taraftarı yere yatırıp yumrukladı.