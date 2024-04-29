Bu fırtına devrilmez

2.01'lik forveti Paul Onuachu, ilk 11'e müthiş bir performansla döndü.Nijeryalı futbolcu, Fatih Karagümrük ile oynanan kupa müsabakasında sonradan oyuna girmişti. Dün ise ilk 11'e dönen Onuachu, hat-trick yaparak takımını galibiyete uçurdu. 1 de asist kaydederek toplamTrabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Onuachu, bordo-mavili takımda kalmak istediğini söyledi. 29 yaşındaki forvet, "Kolumdan yaşadığım sakatlık nedeniyle yüzde 100 hazır olmasam da elimden gelen iyi mücadeleyi, kulübüm ve arkadaşlarım için vermeye çalışıyorum. Burada mutluyum, tabii ki kalmak istiyorum ama sonuç olarak kulübümün vereceği bir karar var" dedi.TRABZONSPOR karşısında 2-0 öne geçse de kaybeden Gaziantep FK, büyük bir fırsat tepti. Eğer bugün Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u mağlup ederse Gaziantep haftayı 17. sırada, küme düşme hattında kapatacak. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'e 2018-19 sezonunda yükselmişti. Bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışan Güney ekibinde en son göreve gelen Selçuk İnan, 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.