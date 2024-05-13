Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahadan net bir sonuçla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. 2-0'ı bulduktan sonra biraz düşme oldu ama bu normal. Bugün itibarıyla ligin son iki haftasına girilirken Avrupa kupalarını garantiledik ancak biz daha fazlasını istiyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanmak, ligi üçüncü bitirmek istiyoruz. Takım için hep beraber en doğru olanı yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.Maçın kahramanlarından Onuachu, üç puan almanın her zaman için güzel olduğunu dile getirdi. Yıldız futbolcu, "Bir sonraki hedefimiz adına iyi bir sonuç.Sakatlığım ufak bir şeydi. Şu an için problemim yok. Takıma katkı yapabildiğim için kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.