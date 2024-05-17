Forvete son aday Yremchuk

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Onuachu'nun takımda kalması için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Southampton'un 15 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine bordo-mavililer alternatif isimlerle temaslara başladı.Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Club Brugge ile temasa geçmeye hazırlanıyor.yarışı adına büyük önem taşıyan maçta yarın Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor galibiyete şartlandı.Deneyimli hocanın sadece cezası biten Berat Özdemir'i yeniden 11'de dahil edeceği öğrenildi. Bu durumda Fountas veya Pepe, kulübeye çekilecek.düzenlenen Türkiye Liselerarası Futbol Şampiyonası'nda birinci olan Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Takımı, 17-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Liselerarası Dünya Şampiyonası için Çin'e uçtu.